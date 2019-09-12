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17:23, 12 сентября 2019 82
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Жителя Иркутска осудили за пьяную езду в Рязани

Жителя Иркутска осудили за пьяную езду в Рязани

Фото: Pixabay.com

Жителя Иркутска осудили за пьяную езду в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В июне 25-летний мужчина пьяным проехал на Mercedes-Benz от улицы Чкалова до Спортивной, где его остановили автоинспекторы.

В 2016 году иркутянина за подобное нарушение приговорили к 200 часам обязательных работ и на один год и девять месяцев лишили права водить.

С учетом этого на него завели уголовное дело.

«На судебном заседании молодой человек вину признал и раскаялся, жалел о случившимся, обещал суду, что подобного больше не повторится», — отметили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным по статье 264.1 УК и приговорил к обязательным работам на 200 часов. У него на два года отобрали «права».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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