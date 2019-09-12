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13:01, 12 сентября 2019 70
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Вынесли приговор рязанцу, убившему бывшую любовницу монтировкой

Вынесли приговор рязанцу, убившему бывшую любовницу монтировкой

Спасский суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, убившему бывшую любовницу, сообщил телеканал ТКР.

Трагедия произошла в ночь на 2 апреля 2019 года. Молодой человек встретил свою подругу с электрички на станции «Проня».

Из-за конфликта он ударил потерпевшую по голове монтировкой, отчего она упала на землю и скончалась.

Мужчину приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима.


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