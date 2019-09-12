В выходные в Рязанскую область придет похолодание. Прогноз погоды

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В ближайшие выходные в Рязанскую область придет похолодание. Об этом сообщил
В ночь на пятницу, 13 сентября, ожидается до +11 градусов, днем +25 градусов, небольшой дождь.
Ночью в субботу, 14 сентября, также возможны осадки, днем +19 градусов, облачно, временами дождь.
В ночь на воскресенье похолодает до +7 градусов. Нем +16 градусов, небольшой дождь.
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.