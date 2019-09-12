В пятницу в Борках отключат холодную воду

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В пятницу, 13 сентября, в Борках отключат холодную воду, сообщил
Из-за ремонта воды не будет с 9:00 до 15:00 на улицах 8-й и 11-й район.
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.