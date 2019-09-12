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18:08, 12 сентября 2019 215
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В Ряжске машинист тепловоза и его помощник пытались украсть 100 литров солярки

В Ряжске машинист тепловоза и его помощник пытались украсть 100 литров солярки

Фото: Ru.wikipedia.org

В Ряжске машинист тепловоза и его помощник пытались украсть 100 литров солярки. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД на транспорте.

Установлено, злоумышленники заранее подогнали принадлежащий одному из них автомобиль к лесу на окраине города, куда перед окончанием рабочей смены они подогнали локомотив. Далее железнодорожники перелили в канистры топливо. Во время погрузки их с поличным поймали полицейские.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 158 УК (Покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору).


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