В Чучковском районе «Ссанг Йонг» вылетел в кювет после столкновения с «шестеркой»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В Чучковском районе SsangYong вылетел в кювет после столкновения с «шестеркой». Об этом
Авария произошла в среду, 11 сентября, примерно в 12:50, на 17 километре от трассы М5 «Урал» до Чучкова. Предварительно, 70-летний рязанец на «ВАЗ-2106» врезался в SsangYong. За рулем второй машины была 35-летняя жительница Чучковского района.
Травмы получили оба водителя и 65-летняя пассажирка «шестерки».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо Владимирской области запустят новое производство за 250 миллионов
|
cледующая новость →«Дому тоже нужна одежда» — завод «Стальной Фасад»
В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».