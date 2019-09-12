В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать стеклоподъемником

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля. Об этом пишет
Инцидент произошел в деревне Старое Село, где двадцатилетняя женщина отдыхала вместе с семьей. В начале сентября супруг погибшей нашел ее без сознания, зажатой стеклом передней двери автомобиля. Мужчина разбил его и вызвал скорую.
«По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника», — сообщил Иванюк.
Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРокотянская поздравила рязанцев с 50-летием улицы Крупской
|
cледующая новость →За сутки в Рязани задержали 32 мигранта
В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».