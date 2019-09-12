Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:07, 12 сентября 2019 229
 0    0

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать стеклоподъемником

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать стеклоподъемником

В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя УСК Дмитрия Иванюка.

Инцидент произошел в деревне Старое Село, где двадцатилетняя женщина отдыхала вместе с семьей. В начале сентября супруг погибшей нашел ее без сознания, зажатой стеклом передней двери автомобиля. Мужчина разбил его и вызвал скорую.

«По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника», — сообщил Иванюк.

Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
ХК Рязань. С чистого листа

ХК Рязань. С чистого листа

В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 858
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 498
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 16 015
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
12:55, 2 сентября 2019 15 879
В Рязани закроется филиал института культуры 7
13:38, 1 сентября 2019 13 132
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум