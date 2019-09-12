Тульская полиция назвала места города, где чаще всего происходят ДТП

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В тульской ГИБДД назвали перекрестки, где чаще всего происходят ДТП. На основе статистики полиции в Туле выявили семь мест, на которых произошло около 30 аварий, передает
Список:
Основными причинами аварий назвали несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на «встречку», пересечение пешеходами дороги на «красный» или вне пешеходного перехода, нарушение правил пользования общественным транспортом.
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».