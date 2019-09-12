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14:09, 12 сентября 2019 67
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Тульская полиция назвала места города, где чаще всего происходят ДТП

Тульская полиция назвала места города, где чаще всего происходят ДТП

В тульской ГИБДД назвали перекрестки, где чаще всего происходят ДТП. На основе статистики полиции в Туле выявили семь мест, на которых произошло около 30 аварий, передает MySlo.

Список:

  • пересечение улиц Кирова и Епифанской,
  • Кирова и Ложевой;
  • Кирова и Немцова;
  • Пролетарской и Демидовской Плотины;
  • Рязанской и Овражной;
  • Октябрьской и М. Горького;
  • проспекта Ленина и улицы 9 Мая.

Основными причинами аварий назвали несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на «встречку», пересечение пешеходами дороги на «красный» или вне пешеходного перехода, нарушение правил пользования общественным транспортом.


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