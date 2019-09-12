Скопинец нашел на поле золотоордынскую монету

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Фото: Издательство «Пресса»
Житель скопинского села Клекотки Денис Новичков нашел на поле золотоордынский дирхем. По словам мужчины, он задел ногой ком земли и увидел в нем серебряную монету, сообщает издательство «
«От монеты веет стариной… Когда берешь ее в руки, перед глазами мелькают разные картины: пыльное облако поднимается от татарской конницы, тревога мелькает на лицах жителей села, с чем пожаловались незваные гости?» — размышляет скопинец.
Кандидат исторических наук Михаил Российский пояснил, что эту монету отчеканили в городе Сарай аль-Джедид в 1330 годах. Он носит имя хана Узбека, правившего государством Джучидов в 1313—1341 годах.
«Узбек-хан был первым правителем Золотой орды, принявшим ислам, поэтому на его монете можно прочитать исповедание веры: „Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его“, а также имена четырех правоверных халифов», — уточнил специалист.
Как уточнил Российский, мужчина нашел монету на поле, по которому когда-то проходила дорога, связывавшая села Клекотки и Кашино (ныне в Кимовском районе Тульской области).
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