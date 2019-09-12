С пяти депутатов Тульской облдумы сняли полномочия

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В четверг, 12 сентября, прошло экстренное заседание Тульской облдумы. Об этом сообщили «
Парламентарии обсудили вопрос о снятии полномочий некоторых депутатов.
Единогласно решили снять полномочия Ольги Зайцевой, Ольги Слюсаревой, Владимира Абакумова, Надежды Козьяковой и Алексея Лебедева.
На заседании «за» проголосовали 26 из 37 депутатов.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.