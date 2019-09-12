Рязанец едва не задушил соседку, отказавшую пустить его переночевать

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Ухоловском районе задержали 28-летнего рецидивиста, который угрожал убийством соседке. Об этом сообщила
Выяснилось, что накануне ночью у мужчины сгорел дом. Вечером он выпил и пошел в дом к потерпевшей, которая вместе с мужем отказала ему в ночлеге.
Позже женщина вышла на участок, там на нее напал знакомый и начал ее душить. Пострадавшая закричала, ее супруг выбежал во двор и спугнул злоумышленника.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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