Путин выполнил обещание и выпил стопку водки

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Владимир Путин выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, и выпил до дна стопку водки. Он оставил ее нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года, передает
В четверг, 12 сентября, президент встретился с участниками народного ополчения. Он поблагодарил дагестанцев, которые помогали воевать с террористами под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба.
Бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев рассказал, что приезд Путина «сильно поднял моральный дух жителей Ботлихского района.
«Я тоже был в той палатке. Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он — бах, поставил его на стол и говорит: «А пить мы будем, когда победим», — вспомнил Мусаев встречу Путина с боевыми генералами.
Об истории с тостом и невыпитой рюмкой президенту напомнили во время прямой линии. Он пообещал приехать.
Сказал-сделал. Спустя 20 лет Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане pic.twitter.com/bJmH5BGTLc— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 12, 2019
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