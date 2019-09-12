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17:40, 12 сентября 2019 99
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Путин выполнил обещание и выпил стопку водки

Путин выполнил обещание и выпил стопку водки

Владимир Путин выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, и выпил до дна стопку водки. Он оставил ее нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года, передает РИА Новости.

В четверг, 12 сентября, президент встретился с участниками народного ополчения. Он поблагодарил дагестанцев, которые помогали воевать с террористами под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба.

Бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев рассказал, что приезд Путина «сильно поднял моральный дух жителей Ботлихского района.

«Я тоже был в той палатке. Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он — бах, поставил его на стол и говорит: «А пить мы будем, когда победим», — вспомнил Мусаев встречу Путина с боевыми генералами.

Об истории с тостом и невыпитой рюмкой президенту напомнили во время прямой линии. Он пообещал приехать.


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