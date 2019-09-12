Пенсионер из-за недомогания спровоцировал аварию с двумя легковушками в Чучковском районе

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Фото: Издательство «Пресса»
Пенсионер спровоцировал аварию с двумя легковыми машинами в Чучковском районе из-за недомогания. 70-летний водитель «шестерки» почувствовал себя плохо, его машина вылетела на «встречку»,
ДТП произошло в среду, 11 сентября, примерно в 13:00 на семнадцатом километре от трассы М 5 «Урал» в направлении к Чучкову. «ВАЗ-2106» врезался в SsangYong, от удара вторая машина
Травмы получили оба водителя и 65-летняя пассажирка «шестерки».
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