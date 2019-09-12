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14:49, 12 сентября 2019 368
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Любимов пожаловался на бюрократию в Минфине

Любимов пожаловался на бюрократию в Минфине

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на Московском финансовом форуме заявил, что власти регионов не располагают данными о средствах, которые получат из федерального бюджета на реализацию нацпроектов до 2024 года, передает РБК.

«До нас сейчас доведены лимиты до 2021 года. Но национальные проекты реализуются до 2024 года, и мы не понимаем пока, как и на что нам рассчитывать в отношении этого временного горизонта. Нам необходимо знать эти цифры до 2024 года включительно», — сказал Любимов.

Первый замминистр финансов Леонид Горнин заверил, что межбюджетные трансферты закрепят в бюджете, как минимум, до 2022 года.

По его словам, Минфин в рамках бюджетного цикла сейчас реализует эти подходы.

«Это главнейшая задача для всех федеральных органов власти — в полном объеме осуществить распределение всех межбюджетные трансфертов, не только субсидий». «Губернаторы вправе знать, чтобы не прибегать к корректировкам своих бюджетов внутри финансового года, подвергая рискам деформации сбалансированности бюджет субъекта. Горизонт планирования распределения межбюджетных трансфертов должен быть как минимум зафиксирован на три года», — подчеркнул он.


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