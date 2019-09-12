RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Липецке открылся инновационный завод фасадных кассет и крепежных элементов. ООО «Завод Стальной Фасад» стал первым в регионе производителем подобной продукции.
Металлокассеты завода используют для облицовки зданий. В «Стальном Фасаде» отметили, что их материалы помогут «кардинально видоизменить внешнее оформление здания».
Производители уточнили, что используют лучшие технологии. Отмечается, что линия по производству фасадных кассет завода «Стальной Фасад» уникальна своим механизмом, а все ее компоненты итальянские.
Металлокассеты производят автоматически. Как отмечает руководство, это исключает брак продукции из-за человеческих факторов.
На данный момент завод «Стальной Фасад» производит фасадные кассеты и линеарные панели, которые имеют ряд преимуществ:
Завод также выпускает подсистемы и крепеж. Здесь насчитывается более десяти позиций, которые помогут в монтаже вентилируемых фасадов.
Эстетический внешний вид кассетам «Стального Фасада» придает итальянская покрасочная камера, не имеющая аналогов на российском рынке.
«Самым большим преимуществом здесь является предварительная шестиступенчатая подготовка изделия с применением инновационного европейского метода, — рассказали на заводе. — Также длина и ширина камеры позволяет красить изделия до 4 метров в длину и 1,5 метра в высоту».
Оборудование завода позволяет с высокой скоростью производить двенадцать типов металлокассет. На предприятии подчеркнули, что могут в кратчайшие сроки выполнить заказы любой сложности.
При помощи кассет нового производства уже построено более 30 школ, больниц и жилых домов по России.
«Заказчики и мастера строительно-монтажных работ заботливо называют облицовку кассетами „одеждой для зданий“, которая защитит любое строение от атмосферных и механических воздействий», — добавили в «Стальном Фасаде».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Чучковском районе «Ссанг Йонг» вылетел в кювет после столкновения с «шестеркой»
|
cледующая новость →Киселев проверил во Владимире строительство новой школы и пристроек к детсадам
Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.