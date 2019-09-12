Артамонов поздравил калужан с Днем освобождения области от немецко-фашистских захватчиков

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Фото: Ru.wikipedia.org
Губернатор Анатолий Артамонов поздравил жителей региона с Днем освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил официальный
«17 сентября — день искренней признательности и благодарности всем, кто сражался и отстоял наш регион, свободу и мирную жизнь будущих поколений, кто, пройдя суровые испытания военных лет, поднимал и восстанавливал его из руин и пепла», — сказал Артамонов.
Он добавил, что в областной Книге памяти увековечили имена 156 863 наших земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, умерших от ран, пропавших без вести и погибших в плену, а также 402 758 советских воинов, сложивших голову на Калужской земле.
Отметим, боевые действия на территории Калужской области начались 2 октября 1941 года и завершились 17 сентября 1943 года. Бои на территории региона продолжались 715 дней.
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