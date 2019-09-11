В Калуге аналоговое телевидение отключат в середине октября

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В Калуге аналоговое телевидение отключат 14 октября, пишут «
Для перехода на «цифру» с жителями начали работать волонтеры, которые помогают настроить оборудование.
Ранее сообщалось, что регион полностью перейдет на вещание по цифровому стандарту 3 июня текущего года.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.