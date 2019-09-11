В четверг в Рязанской области потеплеет до 28 градусов. Прогноз погоды

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В четверг, 12 сентября, в Рязанской области потеплеет до 28 градусов. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью от +6 до +11 градусов, днем от +23 до +28 градусов.
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