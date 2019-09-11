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12:46, 11 сентября 2019 326
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В рязанском поселке экскаватор раскопал землю у фундамента уникального храма

В рязанском поселке экскаватор раскопал землю у фундамента уникального храма

У фундамента храма в поселке Гусь-Железный экскаватор раскопал землю. Об этом рассказали в группе «ВКонтакте» НПЦ «Рязанская Археологическая Экспедиция».

Рязанские археологи не знают, кто и с какой целью проводил работы. На опубликованных фотографиях видно, что возле церкви работала строительная техника.

«Нам стало известно, что земляные работы проводились даже во внутреннем пространстве церкви, — рассказал археолог Василий Конов. — Проведенные работы даже не предполагали изучение исторического грунта археологическими научными методами».

По его словам, внутри уникального храма разобрали старинные конструкции. Как отмечает мужчина, объект культурного наследия сильно поврежден.

Археологи намерены следить за ситуацией.

Храм Живоначальной Троицы в усадебном комплексе Баташевых построили в 19 веке. Согласно «Википедии», церковь возвели в редком для России стиле псевдоготики с элементами барокко и классицизма. На месте существующей каменной церкви была деревянная, которая сгорела в начале 19 века. Согласно предположениям рязанского археолога, ее конструкции могли частично сохраниться под полом.

Конов уточнил, что на протяжении длительного времени любители пытались найти подземные ходы и скрытые помещения на территории усадьбы Баташевых.

Фотографии из сообщества «ВКонтакте» НПЦ «Рязанская Археологическая Экспедиция»


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