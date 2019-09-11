В рязанском поселке экскаватор раскопал землю у фундамента уникального храма

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У фундамента храма в поселке Гусь-Железный экскаватор раскопал землю. Об этом рассказали в
Рязанские археологи не знают, кто и с какой целью проводил работы. На опубликованных фотографиях видно, что возле церкви работала строительная техника.
«Нам стало известно, что земляные работы проводились даже во внутреннем пространстве церкви, — рассказал археолог Василий Конов. — Проведенные работы даже не предполагали изучение исторического грунта археологическими научными методами».
По его словам, внутри уникального храма разобрали старинные конструкции. Как отмечает мужчина, объект культурного наследия сильно поврежден.
Археологи намерены следить за ситуацией.
Храм Живоначальной Троицы в усадебном комплексе Баташевых построили в 19 веке. Согласно «
Конов уточнил, что на протяжении длительного времени любители пытались найти подземные ходы и скрытые помещения на территории усадьбы Баташевых.
Фотографии из
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