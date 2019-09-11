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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязанский губернатор рассказал, что не читает Telegram-каналы. Николай Любимов считает, что их создают в «конъюнктурных или экономических целях» для воздействия на власть, передает
По словам политика, Telegram-каналы и соцсети — это «неизбежность». Как отметил глава области, в последних «гораздо больше откровенности и живых людей».
«Социальные сети для меня в первую очередь — это возможность видеть, что происходит в регионе, что люди пишут в комментариях и на что нужно обратить внимание», — сказал он.
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