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8:26, 11 сентября 2019 292
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Москвича, незаконно срубившего дубы в Сасовском районе, нашли по следам от трактора

Москвича, незаконно срубившего дубы в Сасовском районе, нашли по следам от трактора

Москвич незаконно срубил дубы в Сасовском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился сотрудник леснадзора, работающий в Батьковском участковом лесничестве.

Оперативники обнаружили следы протекторов шин трактора, которые вывели к дому 58-летнего жителя Москвы. На участке мужчины нашли спиленные деревья.

Злоумышленника задержали. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ.


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3 дня назад
ХК Рязань. С чистого листа

ХК Рязань. С чистого листа

В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».

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