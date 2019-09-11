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Из-за «Кросса наций» в центре Рязани на час перекроют движение. Об этом сообщил
Основной маршрут выглядит следующим образом: площадь Соборная — улица Соборная — площадь Ленина — Первомайский проспект — улица Каширина — улица Семинарская — улица Соборная — финиш на площади Соборной.
С 12:00 до 13:00 по нему перекроют движение автотранспорта.
На площади Соборной движение перекроют с 9:00 до 15:00.
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