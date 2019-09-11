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Депутаты осмотрели благоустройства двора в Обнинске. Комиссия приняла работы во дворе дома №5 по улице Лейпунского еще на прошлой неделе, пишет
Во дворе заасфальтировали проезды, установили освещение, расширили парковки, обустроили детскую и спортивную площадки, установили лавочки и урны.
В комиссию вошли депутаты Обнинского собрания, специалисты городского хозяйства, администрации, представители ГИБДД, ТОС, общественности и СМИ. Участники отметили высокое качество выполненных работ.
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