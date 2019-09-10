Встреча с Медведевым помогла Любимову подняться на 34 позиции в медиарейтинге губернаторов

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Николай Любимов поднялся на 34 позиций в медиарейтинге губернаторов. По итогам августа глава рязанского региона занял 37 место из 85 в списке, составленном «Медиалогией». Среди 18 глав ЦФО Любимов поднялся на 6 место.
Политик совершили «самое заметное перемещение» в списке благодаря
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе более 52 тысяч СМИ.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.