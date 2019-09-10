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Строительный холдинг Vellcom group объявил о начале конкурса детского рисунка «Дом моей мечты». Заявки на участие в
В конкурсе могут поучаствовать все желающие от 10 до 16 лет, которых разделят на две возрастные категории: 10-13 лет, 14-16 лет.
Работы можно представить по трем номинациям: «Многоквартирный дом», «Благоустройство придомовой территории» и «Интерьер подъезда».
Рисунки оценит жюри, в составе которого представители учреждений дополнительного образования в сфере культуры и представители компании организатора и спонсоров.
Также в номинации «Народное мнение» победителя определят по итогам голосования на
Генеральным партнером конкурса стала компания «Рельеф-Центр» (ТМ «Гамма»). Официальными партнерами выступят: ТРЦ «Премьер», Кондитерская & Шоколад Choco Time, мастерская рекламы Vendo group и развлекательный центр Funky town.
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».