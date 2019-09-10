В Липецкой области оторвавшийся от «КамАЗа» прицеп влетел в «Ладу»

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В Липецкой области оторвавшийся от «КамАЗа» прицеп влетел в Lada, сообщила
Авария произошла в Тербунах в понедельник, 9 сентября. 43-летний водитель грузовика двигался по улице Октябрьская. В это время у машины оторвался прицеп, который вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой.
В ДТП пострадал 33-летний пассажир Lada Granta. Его доставили в больницу.
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