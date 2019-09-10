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12:44, 10 сентября 2019 488
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Сорокина попросила рязанцев помогать молитвой

Сорокина попросила рязанцев помогать молитвой

Во вторник, 10 сентября, после назначения на должность сити-менеджера Елена Сорокина выступила на заседании гордумы. Она поблагодарила за поддержку депутатов и обратилась к рязанцам.

«Благодарю за оказанную поддержку и надеюсь на взаимодействие с теми, кто не голосовал за меня. С Сергеем Карабасовым случилась беда и в управлении Рязани настали не самые простые времена. Кому-то надо было принять удар, взять ответственность. Потому я здесь. Я внучка фронтовиков и дочка честных тружеников. Таких в Рязани тысячи. У меня здоровые корни. С молодых ногтей знаю: жить нужно честно, в ладу с собой и совестью», — заявила мэр Рязани.

Также она обратилась к жителям областного центра.

«Помогайте словом, делом, молитвой. Только вместе мы будет решать проблемы превращая их в возможности», — отметила Сорокина.

Она подчеркнула, что хочет стать членом команды губернатора.

«Впереди огромный объем работы. Помните: если хочешь стоять на месте, то нужно бежать. Если хочешь куда-то попасть — надо бежать в два раза быстрее. У нас все получится!», — подытожила глава администрации.


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