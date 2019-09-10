Рязанские активисты предложили установить мемориальную доску Альберту Слюсарю

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Активисты предложили установить мемориальную доску Альберту Слюсарю в Рязани, сообщили в ОНФ.
Ходатайство об установлении доски на доме, где жил Герой Советского Союза, общественники направили в гордуму.
Мемориальную доску с текстом: «В этом доме с 1989 по 2017 ггод жил Герой Советского Союза, генерал-лейтенант, почетный гражданин города Рязани Альберт Евдокимович Слюсарь» планируется установить на фасаде дома №2 по улице Фрунзе.
Открытие хотят приурочить к его 80-летию.
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