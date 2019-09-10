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17:51, 10 сентября 2019 168
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На Касимовском шоссе закрыли наркопритон

На Касимовском шоссе закрыли наркопритон

Фото: Pixabay.com

На Касимовском шоссе закрыли наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

В полиции рассказали, что безработная 24-летняя горожанка приглашала к себе наркоманов и с ними употребляла «синтетику». Оперативники задержали ее вместе с четырьмя мужчинами «во время очередного сеанса наркопотребления». В квартире нашли использованные шприцы и курительные трубки.

Задержанных привлекут к административной ответственности: их ждут штрафы или арест до 15 суток. На хозяйку квартиры завели уголовное дело по части 1 статьи 232 УК («Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств»). Ей грозит до етырех лет тюрьмы.

Отмечается, что ранее рязанку подвергали административному наказанию за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и распитие алкоголя в общественном месте.


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