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Фото: Pixabay.com
На Касимовском шоссе закрыли наркопритон. Об этом
В полиции рассказали, что безработная 24-летняя горожанка приглашала к себе наркоманов и с ними употребляла «синтетику». Оперативники задержали ее вместе с четырьмя мужчинами «во время очередного сеанса наркопотребления». В квартире нашли использованные шприцы и курительные трубки.
Задержанных привлекут к административной ответственности: их ждут штрафы или арест до 15 суток. На хозяйку квартиры завели уголовное дело по части 1 статьи 232 УК («Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств»). Ей грозит до етырех лет тюрьмы.
Отмечается, что ранее рязанку подвергали административному наказанию за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и распитие алкоголя в общественном месте.
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