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15:17, 10 сентября 2019 73
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Cасовцы захотели вернуть памятник «Скорбящая мать» из Кустаревки в город

Cасовцы захотели вернуть памятник «Скорбящая мать» из Кустаревки в город

Cасовцы захотели вернуть памятник «Скорбящая мать» из Кустаревки в город. Этот вопрос обсудили в сообществе «Типичное Сасово».

Журналист Владимир Мамаев написал письмо администрации города, в котором рассказал, что большинство жителей недовольны переносом памятника. По данным опроса в соцсети, из 350 проголосовавших 295 хотят вернуть монумент на прежнее место.

«Скорбящая мать» — это не просто памятник. Она воплощает для сасовцев квинтэссенцию горя, мук и страданий, перенесённых солдатскими матерями, потерявшими своих сыновей на фронта ВОВ. Этот памятник полюбился горожанам, он очень пронзительный по вызываемым у зрителей чувствам и красивый и точный по исполнению", — считает журналист.

Владимир Мамаев сравнил перенос памятника без учета мнения сасовцев с перебазированием «Бронзового солдата» из центра Таллина на военное кладбище на окраине.

«Таллинцы хотя бы перенесли памятник на окраину города, а наши талантливые успешные менеджеры, ничтоже сумняшеся, оставили „Скорбящую мать“ у дальнего родника. В компании с диким зверьём…», — говорится в письме.

Напомним, к 75-летию Великой Победы в Сасове решили реконструировать мемориал на улице Садовой. Памятник «Скорбящая мать» перенесли с улицы Садовой к роднику села Кустаревка.

Фотографии из сообщества «ВКонтакте» Типичное Сасово


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