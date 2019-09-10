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Cасовцы захотели вернуть памятник «Скорбящая мать» из Кустаревки в город. Этот вопрос обсудили в сообществе «
Журналист Владимир Мамаев написал письмо администрации города, в котором рассказал, что большинство жителей недовольны переносом памятника. По данным
«Скорбящая мать» — это не просто памятник. Она воплощает для сасовцев квинтэссенцию горя, мук и страданий, перенесённых солдатскими матерями, потерявшими своих сыновей на фронта ВОВ. Этот памятник полюбился горожанам, он очень пронзительный по вызываемым у зрителей чувствам и красивый и точный по исполнению", — считает журналист.
Владимир Мамаев сравнил перенос памятника без учета мнения сасовцев с перебазированием «Бронзового солдата» из центра Таллина на военное кладбище на окраине.
«Таллинцы хотя бы перенесли памятник на окраину города, а наши талантливые успешные менеджеры, ничтоже сумняшеся, оставили „Скорбящую мать“ у дальнего родника. В компании с диким зверьём…», — говорится в письме.
Напомним, к 75-летию Великой Победы в Сасове решили реконструировать мемориал на улице Садовой. Памятник «Скорбящая мать» перенесли с улицы Садовой к роднику села Кустаревка.
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