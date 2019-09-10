Более 80% депутатских мандатов получила «Единая Россия» в Брянской облдуме

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В Брянске секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Попков провел брифинг по итогам единого дня голосования, сообщила
Он напомнил, что в воскресенье, 8 сентября прошли выборы депутатов Брянской облдумы, горсовета и органов местного самоуправления. Всего 232 кампании, по результатам которых будет замещено 2840 депутатских мандатов.
«На основании данных областной избирательной комиссии можно с уверенностью говорить, что „Единая Россия“ получает более 80% депутатских мандатов в Брянской облдуме. Убедительную победу партия одержала и на выборах депутатов Брянского городского Совета, набрав почти 70% голосов», — сообщил Попков.
Секретарь отметил, что Брянск вошел в число лучших регионов по уровню участия молодежи в едином дне голосования.
«Активисты проявили себя не только в качестве избирателей, кандидатов, но и наблюдателей и волонтеров», — сказал он.
Владимир Попков поблагодарил брянцев за участие в голосовании и за доверие, вновь оказанное партии «Единая Россия».
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