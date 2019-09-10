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В понедельник, 9 сентября, более 110 владимирцев бесплатно привили от гриппа. Об этом сообщили на
Сделать прививку можно у гипермаркета «Глобуса» до 13 октября. Пункт работает в будние дни с 10:00 до 17:00, по субботам и воскресеньям — с 10:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт.
Бесплатную прививку от гриппа можно также сделать в поликлинике по месту жительства.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.