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17:32, 8 августа 2019 228
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Под Рязанью участники «Авиадартса» отработали воздушную разведку. Фото

Под Рязанью участники «Авиадартса» отработали воздушную разведку. Фото

На полигоне в Дубровичах под Рязанью экипажи, участвующие в международном конкурсе «Авиадартс-2019», приступили к выполнению летной программы. Об этом сообщил сайт Министерства обороны России.

Летчики истребительной, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации отработали задачи навигации, воздушной разведки и техники пилотирования в составе штатных пар.

Конкурсантам предстояло пролететь по маршруту через контрольные точки строго в определенное время, визуально найти наземные цели в заданном квадрате и точно указать их координаты, а также выполнить комплекс фигур пилотажа.

Отметим, летное шоу «Авиамикс» пройдет на полигоне в Дубровичах в субботу, 10 августа. Начало в 10:00, вход свободный.

Программу соревнований можно посмотреть здесь.

Для посетителей организуют специальные автобусные маршруты.


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