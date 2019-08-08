Под Рязанью участники «Авиадартса» отработали воздушную разведку. Фото

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На полигоне в Дубровичах под Рязанью экипажи, участвующие в международном конкурсе «Авиадартс-2019», приступили к выполнению летной программы. Об этом сообщил
Летчики истребительной, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации отработали задачи навигации, воздушной разведки и техники пилотирования в составе штатных пар.
Конкурсантам предстояло пролететь по маршруту через контрольные точки строго в определенное время, визуально найти наземные цели в заданном квадрате и точно указать их координаты, а также выполнить комплекс фигур пилотажа.
Отметим, летное шоу «Авиамикс» пройдет на полигоне в Дубровичах в субботу, 10 августа. Начало в 10:00, вход свободный.
Программу соревнований можно посмотреть
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