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12:22, 6 августа 2019 151
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Для посетителей «Авиадартса» организуют специальные автобусные маршруты

Для посетителей «Авиадартса» организуют специальные автобусные маршруты

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Для посетителей «Авиадартса» организуют специальные автобусные маршруты. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

Показательные выступления для зрителей проведут 10 августа 2019 года на полигоне «Дубровичи».

Автобусы начнут ходить с 7:00 с автовокзала «Приокский». Последний рейс отправится в 12:00.

Обратные автобусы запустят с 13:00 до 17:00. Регулярность отправления автобусов — по мере наполняемости.

Стоимость проезда: 60 рублей.

Для зрителей, пребывающих на личном транспорте, около Гнетово организуют две парковки (слева для легкового транспорта, справа для автобусов организованных групп), общая вместимость двух парковок до четырех тысяч транспортных средств.

Перевозить гостей от парковки до полигона «Дубровичи» и обратно начнут автобусы малой вместимости.

Стоимость проезда: 20 рублей.


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