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10:18, 7 августа 2019 132
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Тамбов закупит 15 новых автобусов с кондиционерами

Тамбов закупит 15 новых автобусов с кондиционерами

В Тамбове появятся 15 новых автобусов «класса повышенной комфортности», работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Из областного бюджета выделят 316 миллионов рублей субсидий на возмещение затрат по оплате лизинговых платежей. Из городского бюджета выделят шесть миллионов.

Ориентировочная цена одного автобуса составит 13 миллионов рублей.

Согласно аукциону, автобусы должны иметь большую вместимость, автоматическую систему пожаротушения, кондиционер пассажирского салона с воздуховодом в кабину водителя, износостойкое покрытие пола, оборудование для маломобильных групп населения.

Всего подвижной состав общественного транспорта обновят на 87 единиц.


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