Московская мэрия запретила выступления Face, «Кровостока» и IC3PEAK на митинге 10 августа

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Фото: Ru.wikipedia.org
Мэрия Москвы запретила выступать рэперу Face, группам «Кровосток» и IC3PEAK на митинге 10 августа. Об этом сообщила «
Он отметил, что решение мэрии озвучил первый замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
10 августа на проспекте Академика Сахарова пройдет новая акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Мэрия согласовала заявку на акции численностью до 100 тысяч человек.
Организаторы митинга назвали отмену выступлений музыкантов давлением, они будут настаивать на разрешении.
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