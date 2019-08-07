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15:43, 7 августа 2019 123
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Московская мэрия запретила выступления Face, «Кровостока» и IC3PEAK на митинге 10 августа 1

Московская мэрия запретила выступления Face, «Кровостока» и IC3PEAK на митинге 10 августа

Фото: Ru.wikipedia.org

Мэрия Москвы запретила выступать рэперу Face, группам «Кровосток» и IC3PEAK на митинге 10 августа. Об этом сообщила «Медиазона» сообщил со ссылкой на одного из организаторов митинга Петр Верзилов.

Он отметил, что решение мэрии озвучил первый замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

10 августа на проспекте Академика Сахарова пройдет новая акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Мэрия согласовала заявку на акции численностью до 100 тысяч человек.

Организаторы митинга назвали отмену выступлений музыкантов давлением, они будут настаивать на разрешении.


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