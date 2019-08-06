RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Ru.wikipedia.org
Ряжский подросток угнал «ГАЗель» по просьбе знакомого. Об этом сообщила
Машину, которая принадлежала, 62-летнему пенсионеру, похитили с улицы поселка Свет.
Полицейские установили, что 16-летнего местного жителя подговорил знакомый, который ранее был судим за угрозу убийством.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ электричке Москва-Рязань скончался пассажир
|
cледующая новость →Сотрудница рязанского отделения «Сбербанка» украла больше трех миллионов рублей
На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».