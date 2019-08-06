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11:38, 6 августа 2019 116
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Рязанскому охотнику грозит до пяти лет тюрьмы за незаконный отстрел лося

Рязанскому охотнику грозит до пяти лет тюрьмы за незаконный отстрел лося

Рязанскому охотнику грозит до пяти лет тюрьмы за незаконный отстрел лося. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратился сотрудник службы охотничьего надзора, который сообщил, что обнаружил в Сапожковском районе на территории Лукмоского охотничьего хозяйства части туши лося. На данный момент охота на лосей запрещена.

Вскоре по следам от колес автомобиля оперативники вышли к населенному пункту в Сапожковском районе и установили, что к незаконной охоте причастен 58-летний местный житель.

Злоумышленника задержали. У его дома сотрудники полиции обнаружили автомобиль УАЗ, в котором были части туши лося.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку леса. Автомобиль, тушу животного и охотничий карабин изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ, по которой ему грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


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