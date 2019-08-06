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Рязанскому охотнику грозит до пяти лет тюрьмы за незаконный отстрел лося. Об этом сообщил
В полицию обратился сотрудник службы охотничьего надзора, который сообщил, что обнаружил в Сапожковском районе на территории Лукмоского охотничьего хозяйства части туши лося. На данный момент охота на лосей запрещена.
Вскоре по следам от колес автомобиля оперативники вышли к населенному пункту в Сапожковском районе и установили, что к незаконной охоте причастен 58-летний местный житель.
Злоумышленника задержали. У его дома сотрудники полиции обнаружили автомобиль УАЗ, в котором были части туши лося.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку леса. Автомобиль, тушу животного и охотничий карабин изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ, по которой ему грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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