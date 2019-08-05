В День города компания «Пирогово» устроила для рязанцев бесплатную дегустацию

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В День города, 3 августа, компания «Пирогово» устроила для рязанцев бесплатную дегустацию. На улице Почтовой все желающие могли попробовать новые пироги «По-царски»: Адмиралтейский с семгой и шпинатом, «Царский» с телятиной и черносливом, «Вишневый сад» с вишней и сливками.
Кроме того, для рязанцев подготовили конкурсы со вкусными призами и костюмированные фотосессии.
Тем, кто попробовал пироги, а также тем, кто пропустил дегустацию, представители компании рассказали, что сейчас в «Пирогово» проходит акция «Царские недели». В рамках спецпредложения пирог «Вишневый сад» можно будет заказать на
Акция продлится до 11 августа.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо Владимирской области из окна выпал четырехлетний мальчик
|
cледующая новость →В рязанскую колонию пытались провезти 22 мобильных телефона
Знакомимся с кандидатами!