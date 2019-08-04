На «Битве на Воже» прошли соревнования конных всадников. Фото

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В субботу, 3 августа, в Глебово-Городище Рыбновского района прошел военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». На нем прошли соревнования конных всадников на силу и меткость.
Участники практиковали удар копьем «сарацина», снятие копьем подвешенного кольца, рубку капусты на столбе, метание в мишень.
«Битву на Воже» традиционно реконструировали — гостям показали театрализованное сражение.
Желающие облачились в доспехи, поучаствовали в различных конкурсах и мастер-классах.
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