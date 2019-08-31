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16:25, 31 августа 2019 125
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В первый день сентября в Рязанской области сохранится теплая погода. Прогноз синоптиков

В первый день сентября в Рязанской области сохранится теплая погода. Прогноз синоптиков

В первый день сентября в Рязанской области сохранится теплая погода. Подробный прогноз синоптиков опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В воскресенье в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, от трех до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью от +7 до +12 градусов, днем от +20 до +25 градусов.


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1 день назад
Рязанский «Водоканал»: Стабильная работа на благо города

Рязанский «Водоканал»: Стабильная работа на благо города

Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.

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