В Москве началось шествие против политических репрессий

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В Москве на Чистых прудах началось несанкционированное шествие против политических репрессий. Об этом сообщил интернет-портал «
По плану демонстранты должны пройти до Пушкинской площади.
В шествии также участвуют люди, выступающие в поддержку сестер Хачатурян,
По оценке источника, в шествии участвуют несколько тысяч человек.
Кадр из видео пользователя Twitter Nataliya Vasilyeva
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