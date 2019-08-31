«Золотую сотню» энергетиков назвали в Челябинске

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В Челябинске состоялась церемония закрытия организованного группой «Россети» Всероссийского съезда энергетиков, в ходе которой были объявлены 102 победителя первого в истории конкурса для специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики».
В течение месяца более 1800 руководителей районов электрических сетей и аналогичных им подразделений со всей России демонстрировали свои теоретические знания и практические навыки, выполняя различные задания онлайн и «на земле».
Были проведены дистанционные оценочные мероприятия, технический аудит 38 районов электрических сетей Челябинской области и решение кейсов по ключевым направлениям развития современной электроэнергетики.
Выступая на закрытии, Министр энергетики РФ, Председатель Совета директоров компании «Россети» Александр Новак приветствовал проведение подобных мероприятий и подчеркнул их особую важность для всей страны: «Ни для кого не секрет, что энергетика — это основа современной экономики.
Отрасль быстро меняется под влиянием современных технологий и очень приятно, что компания „Россети“ в дополнение к цифровой трансформации сетевой инфраструктуры инвестирует и в развитие необходимых компетенций персонала. Хочу поздравить всех участников конкурса „Лидеры энергетики“ и, конечно, победителей. Уверен, вы внесете значительный вклад в укрепление и светлое будущее России!»
Врио Губернатора Челябинской области Алексей Текслер отметил важность для региона проведения первого исторического съезда специалистов и руководителей электросетевого комплекса страны именно здесь. «У нас в области хорошо развитая энергосистема с собственной генерацией и электросетями.
Но никогда, а особенно в век распространения стремительно меняющих окружающий мир технологий, нельзя останавливаться на достигнутом. Мы обязательно продолжим развитие сетевой инфраструктуры региона и консолидацию электросетевых активов на базе группы „Россети“, чтобы повсеместно обеспечивать надежное и качественное электроснабжение всех потребителей».
Глава группы «Россети» Павел Ливинский сообщил о принятом решении проводить подобные мероприятия один раз в два года для обмена опытом и идеями не только внутри группы «Россети», но и с коллегами из других территориальных сетевых организаций:
«То, что мы смогли открыто пообщаться и друг с другом, и представителями компаний, не входящих в „Россети“, — это и есть главная победа каждого участника конкурса, всей электроэнергетики, всей России. Поздравляю всех с окончанием столь важного для нашей отрасли мероприятия. Вместе мы решим абсолютно любые задачи!».
Церемония вручения наград победителям завершила работу первого Всероссийского съезда энергетиков.
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