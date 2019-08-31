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21:28, 31 августа 2019 244
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В аэропортах Москвы задержали и отменили около сотни рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили около сотни рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили около сотни рейсов. Об этом сообщило РИА Новости.

По информации издания в Шереметьево задерживаются 49 рейсов, в Домодедово — 31, еще восемь отменили, во Внуково задержка коснулась 10 рейсов.

В Жуковском отмененных и задержанных рейсов не было.

Причиной называется сильный туман в Москве.

Очаги тумана будут сохраняться и могут спровоцировать задержки авиарейсов.


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