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Следком рассказал об утечке данных семидесяти тысяч сотрудников РЖД. Официальную информацию опубликовал
По версии СК массовая утечка персональных данных произошла из-за несанкционированного проникновения на сервера компании.
До 28 августа злоумышленники получили доступ к ресурсам РЖД, где размещены личные данные работников компании. Всю информацию они впоследствии опубликовали в свободном доступе в интернете, нанеся этим «вред законным интересам государства и общества».
В РЖД отметили, что утечек персональных данных клиентов не было.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.