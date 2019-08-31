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18:17, 31 августа 2019 110
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Следком рассказал об утечке данных семидесяти тысяч сотрудников РЖД

Следком рассказал об утечке данных семидесяти тысяч сотрудников РЖД

Следком рассказал об утечке данных семидесяти тысяч сотрудников РЖД. Официальную информацию опубликовал сайт газеты «Известия».

По версии СК массовая утечка персональных данных произошла из-за несанкционированного проникновения на сервера компании.

До 28 августа злоумышленники получили доступ к ресурсам РЖД, где размещены личные данные работников компании. Всю информацию они впоследствии опубликовали в свободном доступе в интернете, нанеся этим «вред законным интересам государства и общества».

В РЖД отметили, что утечек персональных данных клиентов не было.


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