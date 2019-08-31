Российский миллиардер рассказал, как быть успешным бизнесменом

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Фото: Ru.wikipedia.org
Владелец и председатель совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов в интервью изданию
Мордашов советует руководителям «принять за аксиому, что каждый сотрудник, от рабочего до топ-менеджера, понимает в своем деле намного больше вас» и стать «коучем, а не назидателем». По его словам, важно вовлекать подчиненных в общую цель.
Миллиардер также считает, что нужно внедрять современные технологии и подстраиваться под задачи клиентов.
«Проще всего вбухать огромные деньги в инновации, но гарантирует ли это, что они автоматически заработают как часы и будут моментально приносить результаты? — рассуждает Алексей Мордашов. — Нужно создать целую экосистему, чтобы инновации не были чужеродным элементом для сотрудников компании».
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