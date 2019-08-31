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14:54, 31 августа 2019 137
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Российский миллиардер рассказал, как быть успешным бизнесменом

Российский миллиардер рассказал, как быть успешным бизнесменом

Фото: Ru.wikipedia.org

Владелец и председатель совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов в интервью изданию Harvard Business Review рассказал, как быть успешным предпринимателем. По его словам, для успешного бизнеса в долгосрочной перспективе нужно уделять внимание рядовым сотрудникам.

Мордашов советует руководителям «принять за аксиому, что каждый сотрудник, от рабочего до топ-менеджера, понимает в своем деле намного больше вас» и стать «коучем, а не назидателем». По его словам, важно вовлекать подчиненных в общую цель.

Миллиардер также считает, что нужно внедрять современные технологии и подстраиваться под задачи клиентов.

«Проще всего вбухать огромные деньги в инновации, но гарантирует ли это, что они автоматически заработают как часы и будут моментально приносить результаты? — рассуждает Алексей Мордашов. — Нужно создать целую экосистему, чтобы инновации не были чужеродным элементом для сотрудников компании».


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