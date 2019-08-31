Два рязанских музея бесплатно покажут пять фильмов о войне

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Фото: Pixabay.com
Два рязанских музея бесплатно покажут пять фильмов о Великой Отечественной войне. «Всероссийские Дни военно-исторического кино» проведут с 1 по 15 сентября по инициативе столичного музея Победы, сообщила его пресс-служба.
Акцию приурочат к 80-летию начала Второй мировой войны. Посетители Михайловского исторического и Скопинского краеведческого музеев увидят «Войну Анны» Алексея Федорченко. Эту картину в прошлом году признали лучшей на кинопремиях «Золотой орел», «Ника» и «Белый слон».
Также рязанцам покажут фильмы «Они сражались за Родину», «Брестская крепость», «Белый тигр» и «Семь пар нечистых».
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.