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13:08, 31 августа 2019 143
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Два рязанских музея бесплатно покажут пять фильмов о войне

Два рязанских музея бесплатно покажут пять фильмов о войне

Фото: Pixabay.com

Два рязанских музея бесплатно покажут пять фильмов о Великой Отечественной войне. «Всероссийские Дни военно-исторического кино» проведут с 1 по 15 сентября по инициативе столичного музея Победы, сообщила его пресс-служба.

Акцию приурочат к 80-летию начала Второй мировой войны. Посетители Михайловского исторического и Скопинского краеведческого музеев увидят «Войну Анны» Алексея Федорченко. Эту картину в прошлом году признали лучшей на кинопремиях «Золотой орел», «Ника» и «Белый слон».

Также рязанцам покажут фильмы «Они сражались за Родину», «Брестская крепость», «Белый тигр» и «Семь пар нечистых».


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