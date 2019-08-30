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В Рязани пройдет фестиваль «Я такой, как все». Об этом сообщил
Цель фестиваля — привлечь внимание общественности к проблемам вовлечения детей с инвалидностью в совместную творческую деятельность.
В мероприятии примут участие специалисты и воспитанники с ограниченными возможностями здоровья из 13 специализированных учреждений Рязанской области.
Открытие пройдет в Дворце молодежи 10 сентября в 15:00.
В течение трех дней на базе «Конгресс-отеля Амакс» участники фестиваля будут заниматься творчеством: петь, рисовать, танцевать, создавать мультфильмы и перевоплощаться в разных героев.
12 сентября в 16:00 в Рязанской областной филармонии состоится заключительный Гала-концерт.
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