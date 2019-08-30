У рязанского перинатального центра обустроили парковку на сто мест

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У рязанского перинатального центра обустроили парковку. Об этом сообщил
На месте нанесли разметку, упорядочили логистику служебного транспорта, машин сотрудников и автомобилей гостей, приехавших на выписку.
Отдельное место отвели для парковки инвалидов, а автомобили сотрудников заняли пространство позади здания. У выписной обозначили, где парковаться тем, кто встречает новорожденных и их мам.
Всего на территории смогут припарковаться 100 автомобилей.
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