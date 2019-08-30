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13:04, 30 августа 2019 101
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Туляка осудят за секс со школьницей и незаконное хранение боеприпасов

Туляка осудят за секс со школьницей и незаконное хранение боеприпасов

Туляка осудят за секс со школьницей и незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщили в региональном следкоме.

В период с 1 июня по 31 июля 2018 года обвиняемый «совершил половое сношение с несовершеннолетней» в одном из домов на улице Халтурина поселка Арсеньево. Девушке на тот момент не было 16 лет.

Злоумышленник также незаконно хранил тротиловую шашку.

Долгое время мужчина был в розыске. Его задержали.

На 39-летнего туляка завели уголовное дело по части 1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, лицом, достигшим 18-летнего возраста») и части 1 статьи 222 УК («Незаконное хранение боеприпасов»).

Фото с сайта тульского СУ СКР


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